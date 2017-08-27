ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня около 4 часов утра, в дежурную часть ОМВД России по городу Черкесску, поступило сообщение о том, что в районе ресторанного комплекса, расположенного на выезде из города, слышны выстрелы. Выездом следственно-оперативной группы было установлено, что выстрелы были произведены 23-летним жителем Черкесска из сигнального оружия, конструктивно схожего с АК-47.

Сигнальный автомат был изъят полицейскими и направлен в Экспертно-криминалистический центр МВД по Карачаево-Черкесской Республике для проведения исследования.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.