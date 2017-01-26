Число преступлений в Москве снизилось почти на 11%
26.01.2017, 16:00
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В четверг, на заседании коллегии столичного МВД начальник ГУ МВД России по городу Москве Олег Баранов рассказал о том, что за период две тысячи шестнадцатого года количество преступлений, совершенных и зарегистрированных в Москве сократилось практически на одиннадцать процентов.
Тяжкие и особо тяжкие преступления уменьшились на 19,2 %. Зафиксировано значительное уменьшение убийств, снизились умышленно причиненные факты тяжкого вреда для здоровья человека, изнасилования, разбойные нападения, грабежи. Снижено на 11,9 процентов количество погибших от рук преступников. В последнее время значительно снизилось количество квартирных краж, угонов автотранспорта.
В городские суды были направлены дела, касающиеся девяти банд, а также удалось задержать пять лиц, относящихся к «ворам в законе». Всего в суды были переданы дела по 1 600 членам организованной преступной группировки.
Олег Баранов добавил, что почти на четырнадцать процентов сокращено количество преступлений, связанных с экстремистской направленностью, на восемь процентов возросла эффективность работы по выявлению преступлений, которые связаны с терроризмом.
Кроме того, в Москве на девятнадцать процентов возросло количество выявленных преступлений, которые были совершены лицами в сфере миграции. Отмечается, что в две тысячи шестнадцатом году за пределы Российской Федерации было выслано около сорока тысяч человек, которые нарушили миграционное законодательство. Это позволило более чем на семнадцать процентов уменьшить общее количество преступлений, совершаемых иностранными гражданами.
Тяжкие и особо тяжкие преступления уменьшились на 19,2 %. Зафиксировано значительное уменьшение убийств, снизились умышленно причиненные факты тяжкого вреда для здоровья человека, изнасилования, разбойные нападения, грабежи. Снижено на 11,9 процентов количество погибших от рук преступников. В последнее время значительно снизилось количество квартирных краж, угонов автотранспорта.
В городские суды были направлены дела, касающиеся девяти банд, а также удалось задержать пять лиц, относящихся к «ворам в законе». Всего в суды были переданы дела по 1 600 членам организованной преступной группировки.
Олег Баранов добавил, что почти на четырнадцать процентов сокращено количество преступлений, связанных с экстремистской направленностью, на восемь процентов возросла эффективность работы по выявлению преступлений, которые связаны с терроризмом.
Кроме того, в Москве на девятнадцать процентов возросло количество выявленных преступлений, которые были совершены лицами в сфере миграции. Отмечается, что в две тысячи шестнадцатом году за пределы Российской Федерации было выслано около сорока тысяч человек, которые нарушили миграционное законодательство. Это позволило более чем на семнадцать процентов уменьшить общее количество преступлений, совершаемых иностранными гражданами.