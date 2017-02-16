ОРЕАНДА-НОВОСТИ 16 февраля в Дагестан с рабочим визитом прибыла Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.



Совещание проходит в Доме Дружбы с участием избирательной комиссией Республики Дагестан, представителей партий и общественников на тему: «Выборы в единый день голосования 18 сентября 2016 года на территории Республики Дагестан: Итоги. Проблемы. Задачи и пути совершенствования избирательной системы».



Напомним, что руководитель российского ЦИК после жалоб на нарушения на выборах 18 сентября в Дагестане уволила 21 руководителя местных избирательных комиссий.



Перед совещанием, как сообщает пресс-служба Главы республики, Элла Памфилова вместе с Главой Дагестана Рамазаном Абдулатиповым осмотрела Музей дружбы народов России и высоко отозвалась о значимости музея для сохранения традиций, культуры и этнического многообразия республики.