ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 27 февраля 2017 года при участии Министерства промышленности и торговли РФ в Краснодарском крае пройдёт Российский инвестиционный форум "Сочи-17".

Глава Минпромторга России Денис Мантуров примет участие в Пленарном заседании "Инвестиции в регионы России: приоритеты региональной политики", круглом столе "Диверсификация оборонно-промышленного комплекса и региональное развитие – стратегия перемен", панельной сессии "Зелёная экономика как вектор развития", а также встретится с главами российских регионов.



Кроме того. в присутствии Министра состоится подписание специального инвестиционного контракта по проекту строительства завода по производству соединительных деталей трубопроводов на территории Пермского края.