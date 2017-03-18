Депутат: РФ защитит крымчан от любых недружественных посягательств
18.03.2017, 10:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На протяжении трёх лет с момента возвращения Крыма в родную российскую гавань не утихают политические инсинуации по этому поводу, заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.
"Жители полуострова могут быть спокойны: у России достаточно сил защитить своих граждан от любых недружественных посягательств. Жёстко пресекаются любые провокационные попытки дестабилизировать мирную жизнь крымчан", - подчеркнул парламентарий.
Он также отметил, что "законодателями ведётся работа, направленная на создание максимально комфортных и благополучных условий для адаптации Крымского региона в составе Российской Федерации".
"Наш долг - обеспечить счастливую и достойную, а главное - безопасную жизнь для каждого жителя полуострова", - заверил Пискарёв.
Напомним, что Крым вошёл в состав РФ в марте 2014 года после проведённого там референдума.
"Жители полуострова могут быть спокойны: у России достаточно сил защитить своих граждан от любых недружественных посягательств. Жёстко пресекаются любые провокационные попытки дестабилизировать мирную жизнь крымчан", - подчеркнул парламентарий.
Он также отметил, что "законодателями ведётся работа, направленная на создание максимально комфортных и благополучных условий для адаптации Крымского региона в составе Российской Федерации".
"Наш долг - обеспечить счастливую и достойную, а главное - безопасную жизнь для каждого жителя полуострова", - заверил Пискарёв.
Напомним, что Крым вошёл в состав РФ в марте 2014 года после проведённого там референдума.