Депутат Ревенко выступает за пожизненное лишение прав за опасную езду
20.03.2017, 22:42
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Депутат Государственной Думы Евгений Ревенко планирует выступить с инициативой о пожизненном лишении водительских прав за опасную езду и систематическое и злостное нарушение ПДД, повлёкшие за собой дорожно-транспортное происшествие.
"Необходимо ввести такую норму наказания, как пожизненное лишение прав за систематическое и злостное нарушение правил дорожного движения, опасную езду, повлёкшие за собой дорожно-транспортное происшествие", - заявил Ревенко.
По его мнению, если ДТП повлекло за собой гибель человека, должна наступать уголовная ответственность с наказанием, сопоставимым со статьёй за убийство при пожизненном лишении прав.
Соответствующее предложение депутат озвучит на парламентских слушаниях нижней палаты, которые состоятся 4 апреля.
"Необходимо ввести такую норму наказания, как пожизненное лишение прав за систематическое и злостное нарушение правил дорожного движения, опасную езду, повлёкшие за собой дорожно-транспортное происшествие", - заявил Ревенко.
По его мнению, если ДТП повлекло за собой гибель человека, должна наступать уголовная ответственность с наказанием, сопоставимым со статьёй за убийство при пожизненном лишении прав.
Соответствующее предложение депутат озвучит на парламентских слушаниях нижней палаты, которые состоятся 4 апреля.