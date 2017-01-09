Депутат назвал "сырой" идею запретить продажу табака родившимся после 2014 года

ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Предложение Минздрава ввести запрет на продажу табака людям, родившимся в 2015 году и позже, выглядит сырым и требует обсуждения. Об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.



"Всё это требует обсуждения, осмысления", - сказал парламентарий. При этом Морозов отметил, что официальной информации об этой концепции и содержащихся в ней положениях не получал: "Я пока не понимаю, откуда эта информация. Мы пока официальной информации об этом не имеем".



Говоря о возможности применения такого запрета в будущем, глава думского комитета отметил, что "в жизни стопроцентных запретов не бывает". Вместе с тем Морозов считает, что "в идеале было бы здорово отучить людей от вредных привычек".



Ранее сообщалось, что Минздрав подготовил новую концепцию госполитики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы. Главным нововведением концепции может стать запрет на продажу табака лицам, рождённым после 2014 года, даже после достижения ими совершеннолетия.