Депутат просит Медведева обязать водителей скорой помощи использовать средства навигации
23.01.2017, 20:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Депутат Госдумы Александр Сидякин обратился к председателю "Единой России", премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой рассмотреть вопрос о внесении изменений в ряд правительственных нормативно-правовых актов, касающихся обязательного использования водителями машин "скорой помощи" средств навигации, передаёт ТАСС.
Как отмечается, депутат подготовил запрос в связи с инцидентами с машинами "скорой" в Петропавловске-Камчатском и Красноярске, где водители не пропускали спешащие на вызовы бригады медиков.
По мнению Сидякина, необходимо внести изменения в порядок оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, утверждённый приказом министерства здравоохранения РФ от 20 июня 2013 года, правила дорожного движения, а также в постановление "О подготовке и допуске водителей к управлению транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов".
Парламентарий подчёркивает, что, например, анализ записи видеокамер, установленных вблизи места случившегося инцидента на Камчатке, показывает, что одной из причин задержки машины "скорой помощи" является продолжительный поиск места нахождения больного. "В связи с этим отмечаю, что порядок оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, не содержит положений, регулирующих применение водителями машин "скорой помощи" средств навигации, а также необходимость оборудования таких машин данными средствами навигации и геолокации", - указывает он.
Кроме того, типовые программы о подготовке и допуске водителей к управлению машинами "скорой" также не содержат необходимости обучения ориентации на территории, подведомственной той или иной станции скорой медицинской помощи, либо применению средств навигации, добавил Сидякин.
"Учитывая изложенное, прошу вас рассмотреть вопрос о внесении изменений в соответствующие нормативные правовые акты РФ, направленных на совершенствование порядка оказания скорой медицинской помощи и правил предоставления преимущества машинам специальных служб спасения", - указал в своём запросе депутат.
Он также отмечает, что правила дорожного движения требуют существенной корректировки с учётом высокой социальной опасности непредоставления преимущества на автомобильной дороге специальным транспортным средствам служб спасения. Он напоминает, что, согласно пункту 3.2 ПДД, при приближении транспортного средства с включённым проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспорта. "При этом под понятием "уступить дорогу", согласно указанным правилам, понимается лишь бездействие, "не создавать помех", означающее, что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо манёвр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость", - поясняет депутат.
Парламентарий также указал, что подготовил и планирует внести в Госдуму поправки в КоАП РФ, направленные на ужесточение ответственности за непредоставление преимущества в движении транспортному средству с одновременно включёнными проблесковыми маячками синего цвета и специальным звуковым сигналом.
Отметим, в Программе Партии много внимания уделено вопросам развития медицины. В частности речь о том, чтобы совершенствовать службу скорой медицинской помощи: ежегодно обновлять не менее 20% машин с высокой степенью износа, создавать посты скорой помощи в сельской местности и отдалённых районах, единую систему диспетчеризации санитарного автотранспорта.
Как отмечается, депутат подготовил запрос в связи с инцидентами с машинами "скорой" в Петропавловске-Камчатском и Красноярске, где водители не пропускали спешащие на вызовы бригады медиков.
По мнению Сидякина, необходимо внести изменения в порядок оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, утверждённый приказом министерства здравоохранения РФ от 20 июня 2013 года, правила дорожного движения, а также в постановление "О подготовке и допуске водителей к управлению транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов".
Парламентарий подчёркивает, что, например, анализ записи видеокамер, установленных вблизи места случившегося инцидента на Камчатке, показывает, что одной из причин задержки машины "скорой помощи" является продолжительный поиск места нахождения больного. "В связи с этим отмечаю, что порядок оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, не содержит положений, регулирующих применение водителями машин "скорой помощи" средств навигации, а также необходимость оборудования таких машин данными средствами навигации и геолокации", - указывает он.
Кроме того, типовые программы о подготовке и допуске водителей к управлению машинами "скорой" также не содержат необходимости обучения ориентации на территории, подведомственной той или иной станции скорой медицинской помощи, либо применению средств навигации, добавил Сидякин.
"Учитывая изложенное, прошу вас рассмотреть вопрос о внесении изменений в соответствующие нормативные правовые акты РФ, направленных на совершенствование порядка оказания скорой медицинской помощи и правил предоставления преимущества машинам специальных служб спасения", - указал в своём запросе депутат.
Он также отмечает, что правила дорожного движения требуют существенной корректировки с учётом высокой социальной опасности непредоставления преимущества на автомобильной дороге специальным транспортным средствам служб спасения. Он напоминает, что, согласно пункту 3.2 ПДД, при приближении транспортного средства с включённым проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспорта. "При этом под понятием "уступить дорогу", согласно указанным правилам, понимается лишь бездействие, "не создавать помех", означающее, что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо манёвр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость", - поясняет депутат.
Парламентарий также указал, что подготовил и планирует внести в Госдуму поправки в КоАП РФ, направленные на ужесточение ответственности за непредоставление преимущества в движении транспортному средству с одновременно включёнными проблесковыми маячками синего цвета и специальным звуковым сигналом.
Отметим, в Программе Партии много внимания уделено вопросам развития медицины. В частности речь о том, чтобы совершенствовать службу скорой медицинской помощи: ежегодно обновлять не менее 20% машин с высокой степенью износа, создавать посты скорой помощи в сельской местности и отдалённых районах, единую систему диспетчеризации санитарного автотранспорта.