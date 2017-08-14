ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В связи с запросом Правительства Республики Армения Правительство РФ поручило МЧС России направить самолёт Ил-76, оснащённый выливными авиационными приборами, в Ереван для тушения лесных пожаров на территории заповедника «Хосровский лес».

За один заход Ил-76 МЧС России способен сбросить на очаги пожаров более 42 тонн воды, а также создать заградительную полосу длиной 800 и шириной 60 м, площадью около 50 тысяч кв. метров. Он считается одним из крупнейших противопожарных самолетов в мире.

Экипаж Ил-76 МЧС России подготовлен к работе в сложных условиях.