Дмитрий Медведев поздравил лётчика-космонавта Валентину Терешкову с юбилеем
06.03.2017, 13:04
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Дмитрий Медведев поздравил лётчика-космонавта, Героя Советского Союза, депутата Государственной Думы Валентину Терешкову с юбилеем.
"Вы – первая женщина-космонавт, единственная в мире, совершившая одиночный полёт в космос. На знаменитом корабле "Восток-6" Вы 48 раз облетели вокруг Земли. Этот уникальный полёт вошёл в историю, стал настоящим подвигом, важным шагом на пути развития отечественной космонавтики и сегодня является ярким примером смелости, самоотверженности и любви к своей Родине. Человек невероятной энергии, долгие годы Вы успешно занимались общественной деятельностью, многое сделали для защиты прав женщин, охраны материнства и детства, развития международного культурного и научного сотрудничества. Сейчас Ваши глубокие знания и опыт востребованы в законотворческой и партийной работе.
Коллеги по Государственной Думе уважают Вас как профессионала своего дела, ценят за доброжелательное и искреннее отношение к людям", – говорится, в частности, в телеграмме.
"Вы – первая женщина-космонавт, единственная в мире, совершившая одиночный полёт в космос. На знаменитом корабле "Восток-6" Вы 48 раз облетели вокруг Земли. Этот уникальный полёт вошёл в историю, стал настоящим подвигом, важным шагом на пути развития отечественной космонавтики и сегодня является ярким примером смелости, самоотверженности и любви к своей Родине. Человек невероятной энергии, долгие годы Вы успешно занимались общественной деятельностью, многое сделали для защиты прав женщин, охраны материнства и детства, развития международного культурного и научного сотрудничества. Сейчас Ваши глубокие знания и опыт востребованы в законотворческой и партийной работе.
Коллеги по Государственной Думе уважают Вас как профессионала своего дела, ценят за доброжелательное и искреннее отношение к людям", – говорится, в частности, в телеграмме.