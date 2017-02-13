ОРЕАНДА-НОВОСТИ Дмитрий Медведев поздравил тренера по фигурному катанию Татьяну Анатольевну Тарасову с юбилеем.



«Вы – одна из самых ярких представительниц знаменитой спортивной династии, выдающийся тренер, вписавший немало страниц в историю мирового спорта. Благодаря Вашему таланту, высокому профессионализму, невероятной энергии и огромной работоспособности появилось рекордное число олимпийских чемпионов, а также множество победителей и призёров престижных международных соревнований, которые стали настоящими звёздами фигурного катания. Среди них известные дуэты: Ирина Моисеева и Андрей Миненков, Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Марина Климова и Сергей Пономаренко, Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков, а также мастера одиночного катания Алексей Ягудин и Илья Кулик. Их выступления всегда были триумфальны, покоряли судей и восхищали миллионы болельщиков», – в частности, говорится в телеграмме.