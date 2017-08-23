До конца года в двух муниципалитетах Подмосковья откроются детские школы искусств
23.08.2017, 12:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В городском округе Наро-Фоминск и Ленинском районе Московской области до конца 2017 года планируют открыть школы искусств, сообщила официальному порталу правительства Московской области министр культуры региона Оксана Косарева.
«Планируется, что до конца 2017 года в Московской области откроются новые детские школы искусств в Ленинском районе и городском округе Наро-Фоминск», - сказала Косарева.
Она добавила, что на сегодняшний день в регионе работают 123 детских школ искусств, 61 детская музыкальная школа, 18 детских художественных школ, четыре хореографических школы и пять хоровых школ.
По данным Главгосстройнадзора Московской области, в детской школе искусств в посёлке Развилка Ленинского района расположились помещения учебной группы, мастерские живописи и рисунка, сцена с эстрадой и зрительным залом с 293 местами, обеденное пространство и кухня. Также обустроили помещения музыкального и хореографического отделений, зал для занятий ритмикой и танцами, читальный зал, книгохранилище и административно-хозяйственные помещения. Помимо этого, здание было благоустроено с учетом доступности для инвалидов.
«Планируется, что до конца 2017 года в Московской области откроются новые детские школы искусств в Ленинском районе и городском округе Наро-Фоминск», - сказала Косарева.
Она добавила, что на сегодняшний день в регионе работают 123 детских школ искусств, 61 детская музыкальная школа, 18 детских художественных школ, четыре хореографических школы и пять хоровых школ.
По данным Главгосстройнадзора Московской области, в детской школе искусств в посёлке Развилка Ленинского района расположились помещения учебной группы, мастерские живописи и рисунка, сцена с эстрадой и зрительным залом с 293 местами, обеденное пространство и кухня. Также обустроили помещения музыкального и хореографического отделений, зал для занятий ритмикой и танцами, читальный зал, книгохранилище и административно-хозяйственные помещения. Помимо этого, здание было благоустроено с учетом доступности для инвалидов.
Источник: http://mosreg.ru