Дорожные стандарты в России станут едиными и обязательными по всей стране
12.03.2017, 14:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 10 марта 2017 года для общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов размещён проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается безопасность дорожного движения при его организации на территории Российской Федерации".
Предполагается, что создание единого перечня стандартов и сводов правил, обязательных к применению, будет способствовать повышению безопасности дорожного движения.
В законопроект включены 25 национальных стандартов (ГОСТ Р 52289-2004 ТСОДД. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств, ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, и другие) и 9 сводов правил (или их частей) (СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги и другие).
В настоящее время применение ряда стандартов носит добровольный характер из-за особенностей законодательства о техническом регулировании, что не создаёт единый подход к обязательности их исполнения в части, соответствующей целям защиты жизни и здоровья граждан, имущества, охраны окружающей среды.
Принятие и реализация проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается безопасность дорожного движения при его организации на территории Российской Федерации» не потребует дополнительных бюджетных ассигнований.
Предполагается, что создание единого перечня стандартов и сводов правил, обязательных к применению, будет способствовать повышению безопасности дорожного движения.
В законопроект включены 25 национальных стандартов (ГОСТ Р 52289-2004 ТСОДД. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств, ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, и другие) и 9 сводов правил (или их частей) (СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги и другие).
В настоящее время применение ряда стандартов носит добровольный характер из-за особенностей законодательства о техническом регулировании, что не создаёт единый подход к обязательности их исполнения в части, соответствующей целям защиты жизни и здоровья граждан, имущества, охраны окружающей среды.
Принятие и реализация проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается безопасность дорожного движения при его организации на территории Российской Федерации» не потребует дополнительных бюджетных ассигнований.