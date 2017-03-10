Доспехи северных "рыцарей" изучают учёные
10.03.2017, 10:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Единственные в своём роде и самые древние для севера Западной Сибири детали воинских доспехов обнаружены в разные годы на археологическом комплексе Усть-Полуй, датированном I веком до н.э. – I веком н.э. Роговые пластины панциря, останки рогового шлема и, предположительно, наручей археолог Научного центра изучения Арктики Андрей Гусев пытается сложить воедино, чтобы предложить варианты реконструкции защитных вооружений. Работу осложняет неполнота источников – все находки являются лишь деталями отдельных панцирей. Случаи находок полных доспехов пока неизвестны.
«В коллекции артефактов Усть-Полуя насчитывается три десятка роговых пластин. Находятся они в разной степени сохранности и различаются между собой по размерам, расположению крепёжных отверстий, наличию или отсутствию орнаментации», - рассказывает старший научный сотрудник сектора археологии Андрей Гусев.
Условно роговые пластины можно разделить на две группы. Первая соответствует параметрам реальных доспехов – это массивные крупные пластины из рога оленя, они должны были закрепляться на кожаной подстёжке и служили вполне надёжным средством защиты. Ко второй группе относятся пластины меньшего размера, они тоньше и при этом почти все богато украшены орнаментом, встречающимся и на других роговых предметах Усть-Полуя. Изучая находки, учёный обращается к известным костяным предметам вооружения других регионов Сибири.
В коллекции могут быть выделены пластины, служившие элементами конструкции рогового шлема. Они отличаются особой изогнутой формой, повторяющей профиль головы. В таёжной зоне Западной Сибири находки реальных железных шлемов крайне редки, но при этом уже с середины I тыс. н.э. в большом количестве появляются бронзовые изображения людей в головных уборах, отчётливо напоминающих шлемы. Вероятным объяснением может быть предшествующая длительная традиция изготовления роговых шлемов.
Добавим, что ближайшим в Западной Сибири и одним из самых древних пунктов, где были найдены роговые панцири, относится могильник бронзового века Ростовка (середина II тыс. до н.э.) на берегу реки Иртыш. Усть-Полуй, расположенный в черте Салехарда, на сегодняшний день является единственным археологическим памятником на севере Западной Сибири, где найдено самое большое количество деталей рогового вооружения конца I тыс. до н.э.
«В коллекции артефактов Усть-Полуя насчитывается три десятка роговых пластин. Находятся они в разной степени сохранности и различаются между собой по размерам, расположению крепёжных отверстий, наличию или отсутствию орнаментации», - рассказывает старший научный сотрудник сектора археологии Андрей Гусев.
Условно роговые пластины можно разделить на две группы. Первая соответствует параметрам реальных доспехов – это массивные крупные пластины из рога оленя, они должны были закрепляться на кожаной подстёжке и служили вполне надёжным средством защиты. Ко второй группе относятся пластины меньшего размера, они тоньше и при этом почти все богато украшены орнаментом, встречающимся и на других роговых предметах Усть-Полуя. Изучая находки, учёный обращается к известным костяным предметам вооружения других регионов Сибири.
В коллекции могут быть выделены пластины, служившие элементами конструкции рогового шлема. Они отличаются особой изогнутой формой, повторяющей профиль головы. В таёжной зоне Западной Сибири находки реальных железных шлемов крайне редки, но при этом уже с середины I тыс. н.э. в большом количестве появляются бронзовые изображения людей в головных уборах, отчётливо напоминающих шлемы. Вероятным объяснением может быть предшествующая длительная традиция изготовления роговых шлемов.
Добавим, что ближайшим в Западной Сибири и одним из самых древних пунктов, где были найдены роговые панцири, относится могильник бронзового века Ростовка (середина II тыс. до н.э.) на берегу реки Иртыш. Усть-Полуй, расположенный в черте Салехарда, на сегодняшний день является единственным археологическим памятником на севере Западной Сибири, где найдено самое большое количество деталей рогового вооружения конца I тыс. до н.э.