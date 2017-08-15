Два несанкционированных стока в реку Пехорку в Балашихе ликвидировали экологи
15.08.2017, 11:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Сотрудники управления экологии и природопользования администрации Балашихи совместно с представителями учреждения «Балашиха Водосток» ликвидировали два несанкционированных стока в реку Пехорку, сообщает Балашихинское информагентство со ссылкой на консультанта отдела охраны окружающей среды управления экологии и природопользования администрации Светлану Маренинову.
Она уточнила, что ещё одну трубу ликвидировали на арендованной территории. Всего с мая 2016 года в рамках экологической реабилитации рек удалось ликвидировать 12 труб с несанкционированными стоками. Очистка реки начнётся в сентябре 2017 года после определения подрядной организации.
По данным информагентства, экологическая реабилитация Пехорки и её притока – реки Малашки будет проходить в течение трёх лет. Работы финансируются за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов. Ранее исполняющий полномочия главы Балашихи Сергей Юров уточнял, что муниципалитет будет проводить работы по благоустройству береговых зон реки Пехорки.
Она уточнила, что ещё одну трубу ликвидировали на арендованной территории. Всего с мая 2016 года в рамках экологической реабилитации рек удалось ликвидировать 12 труб с несанкционированными стоками. Очистка реки начнётся в сентябре 2017 года после определения подрядной организации.
По данным информагентства, экологическая реабилитация Пехорки и её притока – реки Малашки будет проходить в течение трёх лет. Работы финансируются за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов. Ранее исполняющий полномочия главы Балашихи Сергей Юров уточнял, что муниципалитет будет проводить работы по благоустройству береговых зон реки Пехорки.
Источник: http://mosreg.ru