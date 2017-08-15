ОРЕАНДА-НОВОСТИ Сотрудники управления экологии и природопользования администрации Балашихи совместно с представителями учреждения «Балашиха Водосток» ликвидировали два несанкционированных стока в реку Пехорку, сообщает Балашихинское информагентство со ссылкой на консультанта отдела охраны окружающей среды управления экологии и природопользования администрации Светлану Маренинову.

Она уточнила, что ещё одну трубу ликвидировали на арендованной территории. Всего с мая 2016 года в рамках экологической реабилитации рек удалось ликвидировать 12 труб с несанкционированными стоками. Очистка реки начнётся в сентябре 2017 года после определения подрядной организации.

По данным информагентства, экологическая реабилитация Пехорки и её притока – реки Малашки будет проходить в течение трёх лет. Работы финансируются за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов. Ранее исполняющий полномочия главы Балашихи Сергей Юров уточнял, что муниципалитет будет проводить работы по благоустройству береговых зон реки Пехорки. 