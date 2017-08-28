ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) Москвы 1 сентября откроют две школы и два детских сада. Новые образовательные учреждения появятся в посёлке Коммунарка Сосенского поселения, микрорайоне Новые Ватутинки Десёновского поселения и городе Московском.

«Социальные объекты строятся в Троицком и Новомосковском округах одновременно с жилой недвижимостью. Каждый из них индивидуален по своему архитектурному решению. За пять лет в ТиНАО построено 10 школ и 30 детских садов. К 2035 году планируется построить 110 школ и 300 детских садов — это в 10 раз больше, чем построено сейчас. Всего в этом году планируется ввести в эксплуатацию четыре школы и не менее 10 детских садов, включая те, которые открываются 1 сентября», — сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

В посёлке Коммунарка Сосенского поселения к 1 сентября появится школа на 1775 учащихся (71 учебный класс). По словам Владимира Жидкина, она станет крупнейшей школой ТиНАО. Здесь будет пять спортзалов, зона для спортивных игр, зал хореографии, бассейн, а также столярная, кулинарная и швейная мастерские.

Школа, рассчитанная на 1357 учеников (55 учебных классов), откроется к новому учебному году в микрорайоне Новые Ватутинки Десёновского поселения. Новые классы оборудованы интерактивными досками и проекторами для кинопоказов. В школе будет собственная лаборатория для проведения опытов, актовый зал в виде амфитеатра и спортивный зал с резиновым напольным покрытием.