ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Партия «Единая Россия» в 2017 году обеспечит контроль за реализацией программы по введению дополнительных мест в школах, целевым и эффективным расходованием бюджетных средств, выделенным на эти цели. Об этом в ходе дискуссионной площадки «Умная сила и культурное лидерство» в рамках работы первого дня XVI Съезда партии «Единая Россия» заявил член Генерального совета Партии, председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

По словам парламентария, для решения проблемы нехватки мест в образовательных учреждениях Партией была инициирована программа строительства новых школ.

«Уже в 2016 году по инициативе партии «Единая Россия» её поправками в федеральный бюджет предусмотрены 25 миллиардов рублей для старта этой масштабной программы, которая должна обеспечить всех наших учащихся возможностью учиться в одну смену», - заявил Никонов.

Председатель комитета Госдумы по образованию и науке подчеркнул, что программа будет расти дальше, чтобы решить задачу, поставленную президентом России Владимиром Путиным в течении ближайших десяти лет.