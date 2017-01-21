"Единая Россия" проконтролирует ход реализации программы по введению дополнительных мест в школах
По словам парламентария, для решения проблемы нехватки мест в образовательных учреждениях Партией была инициирована программа строительства новых школ.
«Уже в 2016 году по инициативе партии «Единая Россия» её поправками в федеральный бюджет предусмотрены 25 миллиардов рублей для старта этой масштабной программы, которая должна обеспечить всех наших учащихся возможностью учиться в одну смену», - заявил Никонов.
Председатель комитета Госдумы по образованию и науке подчеркнул, что программа будет расти дальше, чтобы решить задачу, поставленную президентом России Владимиром Путиным в течении ближайших десяти лет.