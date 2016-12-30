Экологическая акция "Вторая жизнь новогодней ели" пройдёт в московских "Сокольниках"
30.12.2016, 17:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Парк «Сокольники» объявляет о проведении экологической акции «Вторая жизнь новогодней ели». В рамках кампании в «Сокольниках» откроется пункт приема деревьев, куда можно будет передать елку после новогодних праздников.
Если кто-то украсил дом живым растением, которое будет храниться в емкостях с песком – привычной для елей почвенной среде, то после каникул сохранившийся побег будут ждать в парке. Сотрудники отдела озеленения создадут все необходимые условия для правильного дальнейшего содержания деревьев, а ранней весной их высадят в лесном массиве.
Таким образом, все желающие смогут порадовать себя праздничной атмосферой с запахом хвои, не нанося при этом ущерба природе и окружающей среде. Чтобы дерево осталось в максимальной сохранности, необходимо учесть несколько условий:
Перед тем, как поставить елку в горшок с почвой, кончик ствола нужно очистить от коры примерно на 10 сантиметров. Песок, в котором будет храниться дерево, лучше смешать с таблеткой аспирина, солью и сахаром – это обеспечит достаточное насыщение необходимыми микроэлементами, а также защитит от распространения гнилостных бактерий.
Если кто-то украсил дом живым растением, которое будет храниться в емкостях с песком – привычной для елей почвенной среде, то после каникул сохранившийся побег будут ждать в парке. Сотрудники отдела озеленения создадут все необходимые условия для правильного дальнейшего содержания деревьев, а ранней весной их высадят в лесном массиве.
Таким образом, все желающие смогут порадовать себя праздничной атмосферой с запахом хвои, не нанося при этом ущерба природе и окружающей среде. Чтобы дерево осталось в максимальной сохранности, необходимо учесть несколько условий:
Перед тем, как поставить елку в горшок с почвой, кончик ствола нужно очистить от коры примерно на 10 сантиметров. Песок, в котором будет храниться дерево, лучше смешать с таблеткой аспирина, солью и сахаром – это обеспечит достаточное насыщение необходимыми микроэлементами, а также защитит от распространения гнилостных бактерий.