Экс-сенатор Константин Цыбко признан виновным в коррупционных преступлениях
03.08.2017, 18:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Собранные главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему члену Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителю в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Законодательного собрания Челябинской области Константину Цыбко. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Следствием и судом установлено, что в 2011 году Цыбко получил от главы администрации Озерского городского округа Челябинской области Евгения Тарасова денежные средства в сумме не менее 11 млн рублей за оказанное ему содействие в назначении на указанную должность. Позднее, в 2012 году Цыбко как лично, так и при посредничестве Тарасова получил 10 млн рублей от предпринимателя Олега Лакницкого за лоббирование его коммерческих интересов и создание благоприятных условий для развития бизнеса на территории Озерского городского округа и иных районов Челябинской области.
Несмотря на отрицание своей вины, следователи изобличили Цыбко в получении крупных сумм денег в качестве взяток. В рамках предварительного следствия были исследованы результаты оперативно-розыскной деятельности, проведены соответствующие фонографические и лингвистические экспертизы, а также допрошено порядка 60 свидетелей, проведён ряд очных ставок.
Оперативное сопровождение расследования осуществлялось сотрудниками ФСБ России.
В апреле 2015 года приговором Ленинского районного суда города Магнитогорска Лакницкий признан виновным в даче взятки в особо крупном размере Константину Цыбко. В июле приговор вступил в законную силу.
Приговором суда Цыбко назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере 70 миллионов рублей.
Следствием и судом установлено, что в 2011 году Цыбко получил от главы администрации Озерского городского округа Челябинской области Евгения Тарасова денежные средства в сумме не менее 11 млн рублей за оказанное ему содействие в назначении на указанную должность. Позднее, в 2012 году Цыбко как лично, так и при посредничестве Тарасова получил 10 млн рублей от предпринимателя Олега Лакницкого за лоббирование его коммерческих интересов и создание благоприятных условий для развития бизнеса на территории Озерского городского округа и иных районов Челябинской области.
Несмотря на отрицание своей вины, следователи изобличили Цыбко в получении крупных сумм денег в качестве взяток. В рамках предварительного следствия были исследованы результаты оперативно-розыскной деятельности, проведены соответствующие фонографические и лингвистические экспертизы, а также допрошено порядка 60 свидетелей, проведён ряд очных ставок.
Оперативное сопровождение расследования осуществлялось сотрудниками ФСБ России.
В апреле 2015 года приговором Ленинского районного суда города Магнитогорска Лакницкий признан виновным в даче взятки в особо крупном размере Константину Цыбко. В июле приговор вступил в законную силу.
Приговором суда Цыбко назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере 70 миллионов рублей.
Источник: Следственный комитет