ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Эксперты столичного Управления Роспотребнадзора проконсультируют горожан в 11 крупных торговых центрах. Информационные стойки ведомства будут работать с 14 по 28 марта с 12:00 до 19:00. Особое внимание эксперты обещают уделять онлайн-шопингу, обмену и возврату покупок, сделанных в российских и зарубежных интернет-магазинах.

Специалисты посоветуют, как выбрать качественные товары, одежду, обувь и продукты питания. Кроме того, они расскажут, как правильно оформлять претензии и жалобы, если был продан поддельный или бракованный товар, если услуги не были оказаны или их оказали не в полном объёме.

За каждой стойкой будут вести приём от двух до четырёх сотрудников службы. Выездные консультации приурочены ко Всемирному дню защиты прав потребителей, который отмечается 15 марта.

В этот день информационные стойки будут работать одновременно в пяти торговых центрах, а также в одном магазине бытовой техники и электроники.

«На каждую индивидуальную консультацию эксперты потратят не менее 10 минут. В конце беседы все желающие получат памятки с простыми советами, как защищать свои права и не совершать ошибок при покупках в обычных и в интернет-магазинах», — сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Москве.

Темой Всемирного дня защиты прав потребителей в этом году в столице станет защита потребительских прав в цифровую эпоху. По данным столичного Управления Роспотребнадзора, с 2012 по 2015 год количество жалоб на дистанционную продажу товаров выросло в два с половиной раза — с 1069 до 2778. В 2016 году число обращений несколько снизилось — до 1968. В Роспотребнадзоре уверены: этому способствовала активная информационная работа ведомства с гражданами по вопросам интернет-шопинга.

Где пройдут консультации потребителей

14 марта:

— ТЦ «Золотой Вавилон» (проспект Мира, дом 12).

15 марта:

— ТРЦ «Калейдоскоп» (улица Сходненская, дом 56);

— ТЦ «Гагаринский» (улица Вавилова, дом 3);

— ТЦ «Горбушка» (улица Барклая, дом 8);

— ТЦ «Перовский» (Свободный проспект, дом 33);

— ТЦ «Рио» (Дмитровское шоссе, дом 163а);

— магазин «М.Видео» (Славянский бульвар, дом 13, корпус 1).

17 марта:

— ТЦ «Райкин Плаза» (Шереметьевская улица, дом 6, корпус 1).

22 марта:

— ТЦ «Капитолий Марьина Роща» (Шереметьевская улица, дом 20а).

24 марта:

— ТЦ «Савёловский» (улица Сущёвский Вал, дом 5, строение 1).

28 марта:

— ТЦ «Медведковский» (улица Широкая, дом 211).