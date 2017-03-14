Эксперты Роспотребнадзора проконсультируют москвичей в торговых центрах
Специалисты посоветуют, как выбрать качественные товары, одежду, обувь и продукты питания. Кроме того, они расскажут, как правильно оформлять претензии и жалобы, если был продан поддельный или бракованный товар, если услуги не были оказаны или их оказали не в полном объёме.
За каждой стойкой будут вести приём от двух до четырёх сотрудников службы. Выездные консультации приурочены ко Всемирному дню защиты прав потребителей, который отмечается 15 марта.
В этот день информационные стойки будут работать одновременно в пяти торговых центрах, а также в одном магазине бытовой техники и электроники.
«На каждую индивидуальную консультацию эксперты потратят не менее 10 минут. В конце беседы все желающие получат памятки с простыми советами, как защищать свои права и не совершать ошибок при покупках в обычных и в интернет-магазинах», — сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Москве.
Темой Всемирного дня защиты прав потребителей в этом году в столице станет защита потребительских прав в цифровую эпоху. По данным столичного Управления Роспотребнадзора, с 2012 по 2015 год количество жалоб на дистанционную продажу товаров выросло в два с половиной раза — с 1069 до 2778. В 2016 году число обращений несколько снизилось — до 1968. В Роспотребнадзоре уверены: этому способствовала активная информационная работа ведомства с гражданами по вопросам интернет-шопинга.
Где пройдут консультации потребителей
14 марта:
— ТЦ «Золотой Вавилон» (проспект Мира, дом 12).
15 марта:
— ТРЦ «Калейдоскоп» (улица Сходненская, дом 56);
— ТЦ «Гагаринский» (улица Вавилова, дом 3);
— ТЦ «Горбушка» (улица Барклая, дом 8);
— ТЦ «Перовский» (Свободный проспект, дом 33);
— ТЦ «Рио» (Дмитровское шоссе, дом 163а);
— магазин «М.Видео» (Славянский бульвар, дом 13, корпус 1).
17 марта:
— ТЦ «Райкин Плаза» (Шереметьевская улица, дом 6, корпус 1).
22 марта:
— ТЦ «Капитолий Марьина Роща» (Шереметьевская улица, дом 20а).
24 марта:
— ТЦ «Савёловский» (улица Сущёвский Вал, дом 5, строение 1).
28 марта:
— ТЦ «Медведковский» (улица Широкая, дом 211).