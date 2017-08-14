ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Москве прошло очередное заседание рабочей группы по разработке проекта соглашения о свободной торговле услугами.

В нём приняли участие представители Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова (в качестве наблюдателя), Российской Федерации, а также Исполнительного комитета СНГ. Ряд экспертов из Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана приняли участие в дискуссии в режиме видеоконференции.

Заседание прошло под председательством Директора департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ Андрея Кушниренко.

Состоялся заинтересованный обмен мнениями о положениях разрабатываемого документа.