Электронной визой для въезда в Россию уже воспользовались более 100 иностранцев
26.08.2017, 12:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Упрощённый визовый режим, введённый с 1 августа на территории Свободного порта Владивосток, набирает популярность среди зарубежных путешественников. На сегодняшний день с помощью электронной визы Приморье посетили уже 108 иностранных граждан.
Среди наиболее активных пользователей нового режима – жители Японии и Китая. Из этих стран в Приморье въехали уже 55 и 52 путешественника соответственно. Ещё одним гостем региона, уже воспользовавшимся своим правом упрощённого въезда в Россию, стал гражданин Саудовской Аравии.
В ближайшее время регион посетят ещё несколько сотен иностранцев – с начала действия нового механизма заявки на получение электронных виз одобрены почти 800 гражданам из 13 стран.
Как сообщает Минвостокразвития России, больше всего электронных виз – 311 –выдано гражданам Китая. Чуть меньше – 270 – получили жители Японии. На третьем месте по количеству одобренных документов – Марокко, упрощённой схемой въезда могут воспользоваться 88 человек из этого государства.
Также заявки одобрены гражданам Алжира – 58 человек, Индии – 30 человек, Сингапура – 8 человек, Объединённых Арабских Эмиратов Саудовской Аравии – 4 человека, Туниса – 13 человек, Ирана – 2 человека, Турции – 2 человека, Кувейта – 1 человек и Мексики – 1 человек.
Отметим, первый турист, въехавший в Россию по электронной визе, прибыл в Приморье в ночь на четверг, 10 августа. Гражданин Саудовской Аравии прилетел во Владивосток из Даляня.
Напомним, с 1 августа вступил в силу Федеральный закон, благодаря которому въехать на территорию России иностранные граждане теперь могут по упрощённому визовому режиму.
Алгоритм действий для граждан, желающих посетить Свободный порт Владивосток, предельно прост: необходимо не позднее чем за четыре дня до визита оформить заявку на получение электронной визы на специальном сайте.
На данный момент по новой схеме въехать на территорию России можно через два пункта пропуска в Приморье – морской пункт пропуска во Владивостоке и аэропорт Кневичи.
По мнению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского, новый, революционный для нашей страны, механизм повысит туристскую привлекательность Дальнего Востока и повлияет на развитие региона в целом.
«Введение режима электронных виз для иностранных граждан – это знаковое событие для туристской отрасли дальневосточного региона и Приморья, увеличение турпотока оказывает мультипликативный эффект на развитие смежных отраслей экономики территории», – отметил глава края.
Справочно: в список государств, граждане которых могут воспользоваться правом получения электронной визы, вошли Алжир, Бахрейн, Бруней, Индия, Иран, Катар, Китай, КНДР, Кувейт, Марокко, Мексика, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сингапур, Тунис, Турция и Япония.
Среди наиболее активных пользователей нового режима – жители Японии и Китая. Из этих стран в Приморье въехали уже 55 и 52 путешественника соответственно. Ещё одним гостем региона, уже воспользовавшимся своим правом упрощённого въезда в Россию, стал гражданин Саудовской Аравии.
В ближайшее время регион посетят ещё несколько сотен иностранцев – с начала действия нового механизма заявки на получение электронных виз одобрены почти 800 гражданам из 13 стран.
Как сообщает Минвостокразвития России, больше всего электронных виз – 311 –выдано гражданам Китая. Чуть меньше – 270 – получили жители Японии. На третьем месте по количеству одобренных документов – Марокко, упрощённой схемой въезда могут воспользоваться 88 человек из этого государства.
Также заявки одобрены гражданам Алжира – 58 человек, Индии – 30 человек, Сингапура – 8 человек, Объединённых Арабских Эмиратов Саудовской Аравии – 4 человека, Туниса – 13 человек, Ирана – 2 человека, Турции – 2 человека, Кувейта – 1 человек и Мексики – 1 человек.
Отметим, первый турист, въехавший в Россию по электронной визе, прибыл в Приморье в ночь на четверг, 10 августа. Гражданин Саудовской Аравии прилетел во Владивосток из Даляня.
Напомним, с 1 августа вступил в силу Федеральный закон, благодаря которому въехать на территорию России иностранные граждане теперь могут по упрощённому визовому режиму.
Алгоритм действий для граждан, желающих посетить Свободный порт Владивосток, предельно прост: необходимо не позднее чем за четыре дня до визита оформить заявку на получение электронной визы на специальном сайте.
На данный момент по новой схеме въехать на территорию России можно через два пункта пропуска в Приморье – морской пункт пропуска во Владивостоке и аэропорт Кневичи.
По мнению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского, новый, революционный для нашей страны, механизм повысит туристскую привлекательность Дальнего Востока и повлияет на развитие региона в целом.
«Введение режима электронных виз для иностранных граждан – это знаковое событие для туристской отрасли дальневосточного региона и Приморья, увеличение турпотока оказывает мультипликативный эффект на развитие смежных отраслей экономики территории», – отметил глава края.
Справочно: в список государств, граждане которых могут воспользоваться правом получения электронной визы, вошли Алжир, Бахрейн, Бруней, Индия, Иран, Катар, Китай, КНДР, Кувейт, Марокко, Мексика, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сингапур, Тунис, Турция и Япония.
Источник: http://primorsky.ru