ОРЕАНДА-НОВОСТИ Реконструкция транспортных развязок на МКАД завершится после окончания работ на трёх объектах, сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.



«На кольцевой автодороге реконструировано 13 транспортных развязок, включая МКАД - Профсоюзная улица, где работы практически завершены», - сказал М. Хуснуллин.



Он отметил, что в этом году также началось строительство эстакад на развязке с Липецкой улицей. В перспективе реконструкция коснётся также пересечения МКАД с ул. Генерала Дорохова и с ул. Верхние поля.



«Эти объекты важны для хордовых магистралей Москвы - первая для Северо-Западной хорды, вторая для Южной рокады», - пояснил М. Хуснуллин.