ФАС: 86% закупок в сфере дорожного строительства проводится в форме электронного аукциона
28.08.2017, 17:18
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По данным Минфина России, за период с 1 января по 31 мая текущего года было проведено уже более 21 тысячи закупок в сфере дорожного строительства, общая начальная (максимальная) цена контрактов по ним составила около 550 млрд рублей. Для сравнения, количество таких закупок за аналогичный период прошлого года составило чуть менее 18 тысяч на общую сумму 325 млрд рублей.
При этом более 86% всех закупок в сфере дорожного строительства проведено в форме электронного аукциона. 4,76% закупок приходится на открытые конкурсы и 0,14% - на конкурсы с ограниченным участием.
Общая стоимость закупок в сфере дорожного строительства, проведенных за указанный период времени в форме аукциона, составила чуть более 502 млрд рублей, в форме открытого конкурса - 9,26 млрд рублей, а в форме конкурса с ограниченным участием - 24 млрд рублей. Тогда как аналогичные показатели первой половины 2016 года составили 193,7 млрд рублей, 106,85 млрд рублей и 20,7 млрд рублей соответственно.
«Такие результаты стали возможными благодаря переводу в прошлом году всей «несложной» стройки на электронные аукционы. На конкурсе остались только особо опасные, уникальные, технически сложные объекты, включая искусственные дорожные сооружения. Электронные аукционы зарекомендовали себя как наиболее эффективная форма закупок, поскольку на участие в них подается наибольшее количество заявок, а по итогам таких закупок достигается наиболее высокая экономия бюджетных средств», - отмечает заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.
Так, по данным Минэкономразвития, среднее количество поданных в 2016 году на участие в аукционе заявок составило 2,9 заявки, тогда как на участие в открытом конкурсе и конкурсе с ограниченным участием – 2,3 и 1,9 соответственно. Среднее снижение цены контракта на аукционе составило 8,2%, на открытом конкурсе – 5,3%, а на конкурсе с ограниченным участием – 4,4%.
При этом более 86% всех закупок в сфере дорожного строительства проведено в форме электронного аукциона. 4,76% закупок приходится на открытые конкурсы и 0,14% - на конкурсы с ограниченным участием.
Общая стоимость закупок в сфере дорожного строительства, проведенных за указанный период времени в форме аукциона, составила чуть более 502 млрд рублей, в форме открытого конкурса - 9,26 млрд рублей, а в форме конкурса с ограниченным участием - 24 млрд рублей. Тогда как аналогичные показатели первой половины 2016 года составили 193,7 млрд рублей, 106,85 млрд рублей и 20,7 млрд рублей соответственно.
«Такие результаты стали возможными благодаря переводу в прошлом году всей «несложной» стройки на электронные аукционы. На конкурсе остались только особо опасные, уникальные, технически сложные объекты, включая искусственные дорожные сооружения. Электронные аукционы зарекомендовали себя как наиболее эффективная форма закупок, поскольку на участие в них подается наибольшее количество заявок, а по итогам таких закупок достигается наиболее высокая экономия бюджетных средств», - отмечает заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.
Так, по данным Минэкономразвития, среднее количество поданных в 2016 году на участие в аукционе заявок составило 2,9 заявки, тогда как на участие в открытом конкурсе и конкурсе с ограниченным участием – 2,3 и 1,9 соответственно. Среднее снижение цены контракта на аукционе составило 8,2%, на открытом конкурсе – 5,3%, а на конкурсе с ограниченным участием – 4,4%.
Источник: ФАС