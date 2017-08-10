ФАС России продолжает работу по снижению барьеров доступа к услугам субъектов естественных монополий
10.08.2017, 20:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ФАС России выявила нарушения в действиях Управления по государственному регулированию тарифов Воронежской области по утверждению платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.
Так, тарифный орган субъекта приказом1 утвердил плату за техприсоединение к электрическим сетям филиала ПАО "МРСК Центра" – "Воронежэнерго" энергопринимающих устройств ООО "Пальмира" на сумму более 362 млн рублей. Таким образом, стоимость за 1 кВт вновь присоединяемой мощности составляет почти 906 тысяч рублей.
ФАС России установила, что в отношении энергопринимающих устройств ООО "Пальмира" уже осуществлено технологическое присоединение. Максимальная мощность ранее присоединённых энергопринимающих устройств составляет 300 кВт, дополнительная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 400 кВт.
При этом в составе платы были учтены затраты на проведение сетевой организации мероприятий по развитию существующей инфраструктуры, при реализации которых создаётся техническая возможность присоединения не менее чем по 16 отходящим линиям с общей мощностью более 28 МВТ. В свою очередь, Законом об электроэнергетике установлен запрет на включение затрат на развитие существующей инфраструктуры.
ФАС России2 предписала Управлению по государственному регулированию тарифов Воронежской области в срок до 11 сентября 2017 года установить экономически обоснованный размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО "Пальмира" к электрическим сетям филиала ПАО "МРСК Центра" – "Воронежэнерго" без учёта затрат на усиление существующей инфраструктуры.
"Необоснованно завышенная стоимость подключения к электрическим сетям сказывается на доступности энергетической инфраструктуры и снижает инвестиционную привлекательность отдельных сфер экономики, что негативно влияет на положения Российской федерации в рейтинге Doing Business. При этом действия по созданию препятствий в доступе к энергетическим ресурсам, как со стороны регулирующих органов, так и регулируемых организаций – недопустимы", - отметил заместитель начальника Управления регулирования электроэнергетики ФАС России Алексей Воронин.
Так, тарифный орган субъекта приказом1 утвердил плату за техприсоединение к электрическим сетям филиала ПАО "МРСК Центра" – "Воронежэнерго" энергопринимающих устройств ООО "Пальмира" на сумму более 362 млн рублей. Таким образом, стоимость за 1 кВт вновь присоединяемой мощности составляет почти 906 тысяч рублей.
ФАС России установила, что в отношении энергопринимающих устройств ООО "Пальмира" уже осуществлено технологическое присоединение. Максимальная мощность ранее присоединённых энергопринимающих устройств составляет 300 кВт, дополнительная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 400 кВт.
При этом в составе платы были учтены затраты на проведение сетевой организации мероприятий по развитию существующей инфраструктуры, при реализации которых создаётся техническая возможность присоединения не менее чем по 16 отходящим линиям с общей мощностью более 28 МВТ. В свою очередь, Законом об электроэнергетике установлен запрет на включение затрат на развитие существующей инфраструктуры.
ФАС России2 предписала Управлению по государственному регулированию тарифов Воронежской области в срок до 11 сентября 2017 года установить экономически обоснованный размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО "Пальмира" к электрическим сетям филиала ПАО "МРСК Центра" – "Воронежэнерго" без учёта затрат на усиление существующей инфраструктуры.
"Необоснованно завышенная стоимость подключения к электрическим сетям сказывается на доступности энергетической инфраструктуры и снижает инвестиционную привлекательность отдельных сфер экономики, что негативно влияет на положения Российской федерации в рейтинге Doing Business. При этом действия по созданию препятствий в доступе к энергетическим ресурсам, как со стороны регулирующих органов, так и регулируемых организаций – недопустимы", - отметил заместитель начальника Управления регулирования электроэнергетики ФАС России Алексей Воронин.
Источник: ФАС России