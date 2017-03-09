ФАС России снизила тарифы на электроэнергию на территории Мурманской области
Уменьшение тарифа стало возможным благодаря переводу электроснабжения сельских поселений Терского района на источники ветро-солнечной генерации. Ранее электроснабжение потребителей осуществлялось только дизельными электростанциями и генераторными установками.
«В результате снижения тарифа годовая экономия средств потребителей на оплату электроэнергии составит около 1,5 млн. руб. Это решение окажет существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность всех предприятий и организаций Терского района и создаст условия для дальнейшего развития предпринимательства в отдаленных сёлах Мурманской области», - заявил начальник Управления регулирования электроэнергетики ФАС России Дмитрий Васильев.