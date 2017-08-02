ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) усилит контроль за угледобывающими компаниями в части выполнения постановления Правительства Российской Федерации о регистрации внебиржевых сделок (договоров) по поставкам энергетического угля.

По словам заместителя руководителя ФАС России Анатолия Голомолзина, неисполнение угольными компаниями требований постановления, в том числе препятствуетформированию ликвидного индекса цены на уголь энергетический, что является сдерживающим фактором для развития этого рынка в целом. «За нарушение порядка регистрации внебиржевых сделок по углю мы намерены привлекать компании к административной ответственности», - подчеркнул он.

Вместе с тем необходимо отметить, что на сайте Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (АО «СПбМТСБ») размещены рекомендации для угольных компаний по регистрации внебиржевых договоров по поставкам угля. Также биржа готова оказать консультационную поддержку по вопросам выбора варианта автоматизации регистрации внебиржевых сделок по углю и проводить бесплатное индивидуальное обучение по регистрации внебиржевых сделок.

Очередное совещание по вопросу регистрации внебиржевых сделок (договоров) по углю состоится 29 августа 2017 года в 11.00. На совещании будет приведен анализ исполнения требований постановления за август 2017 года.