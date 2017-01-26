ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 25 января 2017 года Государственная Дума Российской Федерации приняла в I чтении законопроект, который предусматривает изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ).

Статья 14.32 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за заключение антиконкурентного соглашения, которое привело к ограничению конкуренции, к незаконным согласованным действиям или к координации экономической деятельности.

При этом различные виды антиконкурентных соглашений отличаются по степени их общественной опасности, в связи с чем существует необходимость дифференциации штрафов за такие виды правонарушений.

ФАС России разработала законопроект, в котором предусмотрено, что по мере снижения общественной опасности таких соглашений пропорционально будет снижаться штраф.

Так, для соглашений в виде картеля предлагается установить наибольший размер административной ответственности: для должностных лиц предусмотрен штраф от 40 до 50 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от 1 до 3 лет, для юридических лиц - штраф от 0,03 до 0,15 размера выручки правонарушителя от реализации товара на рынке.

Для "вертикальных" соглашений предлагается снизить размер административной ответственности. Проект поправок в КоАП РФ предлагает установить административную ответственность для должностных лиц в виде штрафа от 15 до 30 тыс. рублей, либо дисквалификацию на срок до 1 года, а юридических лиц - в виде штрафа в размере от 0,01 до 0,05 размера выручки правонарушителя от реализации товара на рынке.

Размер административной ответственности за заключение соглашений органами власти предлагается оставить в прежнем виде: штраф для должностных лиц в размере от 20 до 50 тыс. рублей или дисквалификация на срок до 3 лет.

«Борьба с картелями является одним из приоритетных направлений деятельности антимонопольной службы. ФАС России удалось выстроить эффективную систему противодействия антиконкурентным соглашениям. Были достигнуты результаты, сопоставимые с результатами тех стран, где конкурентное законодательство применяется десятки, а то и сотни лет», - подчеркнул заместитель руководителя ФАС России Сергей Пузыревский.