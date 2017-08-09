ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С просьбой проверить действия ФБУ «Росавтотранс» на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ФАС России обратился ООО «РусАвтоКарт», а также Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москва.

Анализ действующего законодательства показал, что действия ФБУ «Росавтотранс» выходят за пределы полномочий, регламентированных приказом Минтранса России от 21.05.2012 № 145 «Об утверждении Порядка выдачи карточек (карт), используемых в цифровых контрольных устройствах, устанавливаемых на транспортных средствах». Учреждение необоснованно отказывало ООО «РусАвтоКарт» в регистрации карт ЕСТР, используемых в тахографах.

По результатам анализа ситуации, ФАС выдала предупреждение ФБУ «Росавтотранс» в срок до 11 сентября 2017 года возобновить регистрацию карт ООО «РусАвтоКарт» в реестре выданных карточек (карт) при условии соблюдения требований Приказа № 145.