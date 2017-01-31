ФАС: Ростелеком необоснованно завышал тарифы на услуги по предоставлению места в кабельной канализации
31.01.2017, 14:39
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 30 января 2017 года ФАС России признала ПАО «Ростелеком» нарушившим антимонопольное законодательство. Компания устанавливала и применяла завышенные тарифы на услуги по предоставлению в пользование линейно-кабельных сооружений связи (ЛКСС) (часть 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции).
Основанием для возбуждения дела послужили заявления УМВД России по Хабаровскому краю, ООО «Региональная Цифровая Телекоммуникационная компания» и ООО «Кузнецкая коммерческая телефонная сеть» о необоснованном повышении ПАО «Ростелеком» тарифа на услуги по предоставлению места в кабельной канализации.
В настоящее время ПАО «Ростелеком» занимает доминирующее положение на территории г. Хабаровска и г. Новокузнецка.
24 сентября 2015 года ПАО «Ростелеком» утвердило методику расчета стоимости предоставления в пользование комплекса ресурсов компании, в соответствии с которой был рассчитан применяемый с 19 октября 2015 года тариф на предоставление места в кабельной канализации.
Основанием для возбуждения дела послужили заявления УМВД России по Хабаровскому краю, ООО «Региональная Цифровая Телекоммуникационная компания» и ООО «Кузнецкая коммерческая телефонная сеть» о необоснованном повышении ПАО «Ростелеком» тарифа на услуги по предоставлению места в кабельной канализации.
В настоящее время ПАО «Ростелеком» занимает доминирующее положение на территории г. Хабаровска и г. Новокузнецка.
24 сентября 2015 года ПАО «Ростелеком» утвердило методику расчета стоимости предоставления в пользование комплекса ресурсов компании, в соответствии с которой был рассчитан применяемый с 19 октября 2015 года тариф на предоставление места в кабельной канализации.