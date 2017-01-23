ФАС обсудила с предпринимательским и экспертным сообществом систему тарифного регулирования
23.01.2017, 17:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 20 января 2017 года заместители руководителя антимонопольного ведомства Сергей Пузыревский и Анатолий Голомолзин рассказали экспертам и предпринимателям о состоянии тарифного регулирования в России и предпринимаемых действиях для решения существующих проблем.
Как сообщили представители службы, в ФАС России были образованы коллегиальные органы по утверждению тарифов и выработке стратегии регулирования в этой области (Правление ФАС России и Методические совет по тарифам), созданы планы по разработке и изменению методических и нормативных документов.
«В рамках своей деятельности по тарифному регулированию мы обеспечиваем баланс интересов покупателей и поставщиков. Ранее потребители не принимали активного участия в принятии тарифных решений. Теперь мы намерены тесно взаимодействовать с советами потребителей, которые будут иметь доступ к соответствующим документам», - подчеркнул Сергей Пузыревский.
Сергей Пузыревский и Анатолий Голомолзин пояснили, что теперь при принятии решений будут учитываться аспекты оценки эффективности текущей, инвестиционной, а также финансово-экономической деятельности компаний.
Далее докладчики подробно остановились на отдельных рынках, где предполагается осуществить дерегулирование тарифов. В частности, были представлены предложения ФАС России по изменению регулирования в сфере телефонной связи, а также опыт применения гибкого графика регулирования тарифов в железнодорожном транспорте. Все решения о введении, изменении и прекращении тарифного регулирования будут приниматься на основе анализа товарного рынка с целью максимально возможного развития конкуренции.
На совещании руководитель Экспертного центра при Уполномоченном при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Анастасия Алехнович рассказала о деятельности Межведомственной рабочей группы по разработке среднесрочной программы социально-экономического развития «Стратегия Роста» и предложениях по изменению ситуации в тарифной системе.
Как сообщили представители службы, в ФАС России были образованы коллегиальные органы по утверждению тарифов и выработке стратегии регулирования в этой области (Правление ФАС России и Методические совет по тарифам), созданы планы по разработке и изменению методических и нормативных документов.
«В рамках своей деятельности по тарифному регулированию мы обеспечиваем баланс интересов покупателей и поставщиков. Ранее потребители не принимали активного участия в принятии тарифных решений. Теперь мы намерены тесно взаимодействовать с советами потребителей, которые будут иметь доступ к соответствующим документам», - подчеркнул Сергей Пузыревский.
Сергей Пузыревский и Анатолий Голомолзин пояснили, что теперь при принятии решений будут учитываться аспекты оценки эффективности текущей, инвестиционной, а также финансово-экономической деятельности компаний.
Далее докладчики подробно остановились на отдельных рынках, где предполагается осуществить дерегулирование тарифов. В частности, были представлены предложения ФАС России по изменению регулирования в сфере телефонной связи, а также опыт применения гибкого графика регулирования тарифов в железнодорожном транспорте. Все решения о введении, изменении и прекращении тарифного регулирования будут приниматься на основе анализа товарного рынка с целью максимально возможного развития конкуренции.
На совещании руководитель Экспертного центра при Уполномоченном при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Анастасия Алехнович рассказала о деятельности Межведомственной рабочей группы по разработке среднесрочной программы социально-экономического развития «Стратегия Роста» и предложениях по изменению ситуации в тарифной системе.