ФАС организует всероссийский конкурс эссе "Точка роста"
21.01.2017, 18:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) приглашает студентов, магистрантов и аспирантов принять участие во II Всероссийском конкурсе эссе "Точка роста".
К индивидуальному участию в Конкурсе приглашаются студенты учреждений среднего и высшего профессионального образования и магистранты в возрасте от 17 до 23 лет.
Конкурс проводится в период с 1 ноября 2016 года по 31 марта 2017 года включительно.
Темы эссе:
- Конкуренция и монополия - преимущества и недостатки.
- Промышленная и конкурентная политика – противостояние или взаимодополнение?
- Государственные преференции и административные барьеры - где границы дозволенного?
- Маркетинговые технологии в продвижении - пределы допустимого в рамках конкурентных правил.
- Трансграничные рынки стран ЕАЭС- как сформировать конкурентное поле и снизить административные барьеры?
- Импортозамещение как механизм стимулирования российских производителей.
- Совершенствование законодательства о закупках в РФ. Предложения и замечания.
- Борьба за первое место в тендере. Все средства хороши?
- Чем отличается реклама от любой другой информации о товаре или бренде?
- Административные барьеры на рынках, пути преодоления (на примере одного рынка)
- Стандарт развития конкуренции как инструмент создания благоприятной предпринимательской среды в субъектах Российской Федерации (на примере одного субъекта РФ).
- Поддержка развития малого и среднего предпринимательства в практике ФАС России.
- Особенности развития конкуренции на регулируемых рынках.
- Подходы к организации эффективной контрольно-надзорной деятельности и мотивации сотрудников проверяющих органов.