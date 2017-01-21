ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) приглашает студентов, магистрантов и аспирантов принять участие во II Всероссийском конкурсе эссе "Точка роста".

К индивидуальному участию в Конкурсе приглашаются студенты учреждений среднего и высшего профессионального образования и магистранты в возрасте от 17 до 23 лет.

Конкурс проводится в период с 1 ноября 2016 года по 31 марта 2017 года включительно.

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