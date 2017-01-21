ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) приглашает студентов, магистрантов и аспирантов принять участие во II Всероссийском конкурсе эссе "Точка роста".

К индивидуальному участию в Конкурсе приглашаются студенты учреждений среднего и высшего профессионального образования и магистранты в возрасте от 17 до 23 лет.

Конкурс проводится в период с 1 ноября 2016 года по 31 марта 2017 года включительно.

Темы эссе:

  • Конкуренция и монополия - преимущества и недостатки.
  • Промышленная и конкурентная политика – противостояние или взаимодополнение?
  • Государственные преференции и административные барьеры - где границы дозволенного?
  • Маркетинговые технологии в продвижении - пределы допустимого в рамках конкурентных правил.
  • Трансграничные рынки стран ЕАЭС- как сформировать конкурентное поле и снизить административные барьеры?
  • Импортозамещение как механизм стимулирования российских производителей.
  • Совершенствование законодательства о закупках в РФ. Предложения и замечания.
  • Борьба за первое место в тендере. Все средства хороши?
  • Чем отличается реклама от любой другой информации о товаре или бренде?
  • Административные барьеры на рынках, пути преодоления (на примере одного рынка)
  • Стандарт развития конкуренции как инструмент создания благоприятной предпринимательской среды в субъектах Российской Федерации (на примере одного субъекта РФ).
  • Поддержка развития малого и среднего предпринимательства в практике ФАС России.
  • Особенности развития конкуренции на регулируемых рынках.
  • Подходы к организации эффективной контрольно-надзорной деятельности и мотивации сотрудников проверяющих органов.