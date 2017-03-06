ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Территориальное управление установило, что Общество необоснованно ограничивало пропуск трафика с сетей АО «АИСТ» на сеть местной телефонной связи ПАО «Ростелеком» с декабря 2014 года по июнь 2016 года. Такие действия привели к ограничению конкуренции на рынке услуг связи в границах зоны нумерации «Самарская» и ущемило законные интересы АО «АИСТ», ПАО «Мегафон», АО «СМАРТС-Самара», ОАО «МТТ», ОАО «МТС», а также ущемили или могли ущемить законные интересы неопределённого круга абонентов этих операторов.

Ранее между ЗАО «АИСТ» и ОАО «ВолгаТелеком», (ОАО «ВолгаТелеком» было присоединено к ОАО «Ростелеком» в июне 2006 года), был заключён договор о присоединении сетей электросвязи. Согласно договору ОАО «ВолгаТелеком» обязывалось оказывать ЗАО «АИСТ» услуги присоединения и услуги по пропуску трафика, в свою очередь ЗАО «АИСТ» обязывалось их оплачивать.

Письмом от декабря 2014 года ОАО «Ростелеком» сообщило ЗАО «АИСТ», что с 10 декабря 2014 года Самарский филиал ОАО «Ростелеком» не гарантирует пропуск трафика, не предусмотренный условиями договора, а именно, не соответствующий техническим параметрам точек присоединения.

В феврале ЗАО «АИСТ» представило копии жалоб своих абонентов на то, что у них отсутствует возможность совершать телефонные звонки абонентам ОАО «Ростелеком» в города Тольятти и Самара. Также были представлены копии обращений операторов связи ОАО «МТТ» ОАО «СМАРТС», ОАО «Мегафон, ОАО «МТС», которые были присоединены к сети ЗАО «АИСТ», об отсутствии возможности пропуска трафика через узел ЗАО «АИСТ» на сеть ОАО «Ростелеком».

В пресс-релизе управления отмечается, что согласно Правилам присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, оператор, занимающий существенное положение в сети связи общего пользования, в целях обеспечения недискриминационного доступа на рынок услуг связи в сходных обстоятельствах обязан устанавливать равные условия присоединения сетей электросвязи и пропуска трафика для операторов связи, оказывающих аналогичные услуги. А также предоставлять информацию и оказывать этим операторам связи услуги присоединения и услуги по пропуску трафика на тех же условиях и того же качества, что и для своих структурных подразделений и (или) аффилированных лиц.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что ПАО «Ростелеком» ограничивало пропуск трафика с сети связи АО «АИСТ» на сеть местной телефонной связи ПАО «Ростелеком.

В результате Самарское УФАС признало ПАО «Ростелеком» виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 14.31 КоАП РФ и назначило наказание в виде административного штрафа в размере 1 миллион 7 тысяч 253 рублей.