ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Антимонопольная служба должна дать оценку торговым сетям в плане организации картельного сговора. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на площадке "Качество государства" в рамках работы первого дня XVI Съезда "Единой России".

По словам депутата, такая проверка деятельности торговых сетей необходима, так как они часто не дают выгодно реализовывать продукцию российским производителям. Торговые сети берут с производителей поборы за доступ к своим прилавкам. "Наша задача решать данную проблему и дать возможность российским производителям создавать качественный российский продукт, который покупали бы в России и за рубежом", - заключила Яровая.

Сенатор Сергей Лисовский подчеркнул, что необходимо организовать в регионах мониторинг исполнения закона о регулировании торговой деятельности. "Торговые сети после начала работы данного закона начали трансформировать свою работу, однако не для того, чтобы исполнять закон, а для того, чтобы начать его обходить", - подчеркнул парламентарий.

Сенатор добавил, что производители продолжают жаловаться на поборы, которые делают торговые сети.