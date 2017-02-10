ФАС представит Минобрнауки предложения по развитию конкуренции в науке и образовании
10.02.2017, 15:05
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В рамках мероприятия корректировались и уточнялись предложения по развитию конкуренции в сфере образования, направленные в ФАС России для включения в проект дорожной карты, с целью дальнейшего обсуждения и согласования в Министерстве образования и науки Российской Федерации.
Обсуждение соответствующих предложений ведется антимонопольным ведомством во исполнение поручения Правительства РФ.
«Согласно достигнутым договоренностям, в течение ближайших 3-х недель состоится несколько рабочих встреч с Минобрнауки, где мы доработаем дорожную карту», - сообщил начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев.
Обсуждение соответствующих предложений ведется антимонопольным ведомством во исполнение поручения Правительства РФ.
«Согласно достигнутым договоренностям, в течение ближайших 3-х недель состоится несколько рабочих встреч с Минобрнауки, где мы доработаем дорожную карту», - сообщил начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев.