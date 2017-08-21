ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 27 июля 2017 года ФАС России рассмотрела 27 жалоб на Комитет по печати и взаимодействию со СМИ, который проводил конкурс на установку и эксплуатацию в Санкт-Петербурге более девяти тысяч рекламных конструкций.

Тогда антимонопольный орган установил, что порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе был составлен ненадлежащим образом. А именно, по двум из критериев были установлены максимальные предельные значения, остальные критерии содержали в себе неопределенные формулировки и неадминистрируемые требования к составу заявок.

ФАС России признала Комитет по печати и взаимодействию со СМИ нарушившим ч. 3 ст. 17 Закона о защите конкуренции и предписала нарушителю до 11 августа внести изменения в конкурсную документацию и продлить срок рассмотрения заявок.В течение 5 дней после этого Комитет обязан был представить в антимонопольный орган соответствующее подтверждение (до 18 августа включительно).

В установленный срок такое подтверждение ФАС не получила. Более того, в ведомство обратилось ООО «СпецАвтоТранс» и сообщило, что Комитет полностью проигнорировал предписание антимонопольного органа, прекратил 3 августа прием заявок и вскрыл конверты.

«Неисполнение предписания ФАС по этому делу – это, прежде всего, нарушение прав потенциальных участников конкурса, которые намеревались подать заявки на участие в нем после устранения организатором торгов всех нарушений», - пояснил заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.