ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В г. Ессентуки состоялся обучающий семинар-совещание по внедрению целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» для федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.

От ФАС России на мероприятии выступил заместитель начальника Управления контроля строительства и природных ресурсов Давид Акопян. Он рассказал собравшимся о реализации механизма административного обжалования в строительной отрасли, который заработал в январе 2016 года.

Напомним, теперь жалобы от строителей, проектировщиков и других предпринимателей, работающих в сфере строительства, на органы власти и сетевые организации рассматриваются антимонопольным органом по так называемой короткой процедуре, предусмотренной ст. 18.1 Закона о защите конкуренции (в течение 7-14 дней).

«Основная часть жалоб в сфере строительства за истекший период касается затягивания сроков – 45 из 51 жалобы, поданной в антимонопольные органы», - отметил спикер.

По итогам совместной работы было принято решение о включении представителей ФАС в состав федеральной рабочей группы Минстроя России по мониторингу внедрения в субъектах РФ целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование».