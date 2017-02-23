ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На прошлой неделе состоялся круглый стол, который был организован Комитетом по экономической политике Совета Федерации РФ. На нем обсуждались вопросы совершенствования регулирования тарифов на электрическую и тепловую энергию.

Как было отмечено в ходе мероприятия, в последние годы в сфере электроэнергетики было многое сделано в целях создания благоприятной среды для потребителя, принято большое количество нормативных правовых актов для улучшения ведения бизнеса.

В первом блоке своего выступления Виталий Королев затронул тему введения эталонов затрат при формировании сбытовой надбавки гарантирующих поставщиков электроэнергии. Он пояснил, что гарантирующие поставщики осуществляют продажу электроэнергии непосредственно потребителям, в том числе населению. «Основную статью их расходов составляют эксплуатационные затраты — аренда помещений, оплата труда, транспортное обеспечение и другие. ФАС предлагает нормировать себестоимость этих услуг и сделать так, чтобы в тариф не включались неэффективные затраты. При этом планируется учитывать региональные особенности, например, удаленность точек обслуживания».

«По нашим оценкам, внедрение данного эталонного метода должно дать совокупный эффект порядка 12,6 миллиарда рублей сокращения затрат потребителей на оплату сбытовых надбавок, - продолжил Виталий Королев.- Конечно, это коснется в первую очередь тех регионов, где они в течение длительного периода времени были значительным образом завышены. Там, где надбавки были крайне низкие, модель предусматривает их увеличение, и доведение их до среднероссийского уровня за определённый период времени, чтобы мы действительно выровняли эту ситуацию, и она была сопоставимая по регионам страны, при этом будет обеспечено плавное изменение размера сбытовой надбавки, без резких колебаний».

Замруководителя антимонопольной службы указал, что «разница в сбытовой надбавке по регионам России составляет в настоящее время до десяти раз: от шести копеек в Дагестане до 61 копейки, например, в Республике Марий Эл. Очевидно, что такая дифференциация не позволяет создать какое-либо единство экономического пространства».

«Также в 2017 году планируется разработать механизм внедрения принципа эталонных затрат электросетевого комплекса, где размер разницы в тарифах ещё более драматический – до 12 раз, - добавил замглавы ФАС. - При этом если вклад сбытовой надбавки в конечную цену для потребителей редко превышает единицы процентов, то сетевая составляющая равна примерно половине конечного платежа. Поэтому изменение регулирования этой сферы даст серьёзные последствия в виде повышения эффективности отрасли».

ФАС России осуществляет постоянный контроль и мониторинг принятых в регионах решений.