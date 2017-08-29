ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2016 году в ФАС России обратились Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения и общественная организация «ОПОРА РОССИИ». Заявители просили проверить законность некоторых положений Свода правил «Железобетонные конструкции подземных сооружений и коммуникаций. Защита от коррозии», утверждённого приказом Минстроя России.

Документ устанавливает требования, которые стоит учитывать при строительстве, эксплуатации, ремонте и реконструкции подземных сооружений и коммуникаций (подземных частей жилых и общественных зданий, подземных паркингов, гаражей, тоннелей метрополитенов, подземных пешеходных переходов и др.), а также при проектировании их защиты от коррозии.

В частности, Свод правил даёт общую информацию о применении модификаторов бетона для повышения его стойкости к коррозии. При этом на момент рассмотрения обращений антимонопольным органом в документе были прописаны конкретные названия и марки таких модификаторов («МБ» и «ЭМБЭЛИТ»).

Свод правил не является обязательным документом и применяется предпринимателями строительной отрасли добровольно. Однако несмотря на это, как было установлено ФАС России, его положения воспринимаются некоторыми адресатами в качестве обязательных.

«При таких обстоятельствах ссылка в документе на товар конкретного производителя может быть воспринята компаниями как обязательное требование при его выборе. Именно поэтому ФАС решила, что Свод правил Минстроя создаёт преимущества разработчикам указанных в нём модификаторов бетона и препятствует развитию других производителей, т.к. лишает их части покупателей», - поясняет заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.