ОРЕАНДА-НОВОСТИ В этом году в новогодней Москве появятся новые мультимедийные украшения -медиафасады домов-книжек на Новом Арбате станут площадкой для демонстрации поздравительных видеороликов.



Видеоряд будет отражать фирменный стиль праздника — вслед за красной цифрой 2017- с бело-золотым итальянским орнаментом - логотипом года — на экранах будут появляться огненные елки-спирали, хрустальные снежинки и, конечно, подарки.



Трёхминутные ролики будут завершаться поздравительной надписью «С Новым годом, Москва!» на красивом новогоднем фоне. Видеоролики будут транслироваться на двух медиафасадах с вечера 30 декабря до 2 января, а c 6 по 8 января здесь будут транслироваться рождественские поздравления.



Новогодняя Москва готовит множество сюрпризов, в общей сложности в столице запланировано порядка четырехсот мероприятий, на которых ожидается до 10 миллионов посетителей.