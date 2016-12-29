Фасады домов на Новом Арбате Москвы превратятся в открытки
29.12.2016, 12:18
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В преддверии праздника и в течение всех новогодних каникул медиафасады домов-книжек Нового Арбата будут транслировать ролики с поздравлениями. Медиаоткрытки, которые появятся на фасадах домов, будут отражать общую концепцию оформления новогодних праздников в этом году, выполненную в итальянском стиле. Изображение бело-золотого итальянского орнамента будет чередоваться с елочными спиралями, снежинками с хрустальным блеском и горами подарков. Поздравление городу и его жителям «С Новым годом, Москва!» будет красоваться на медиафасадах на фоне украшенных огоньками еловых лап и сказочных снежинок.
С вечера тридцатого декабря по второе января дома-книжки будут «транслировать» новогодние ролики, затем, с шестого по восьмое января москвичей и гостей столицы порадуют праздничными открытками с рождественскими сюжетами. Время трансляции роликов – с 16-17 часов до полуночи, увидеть их можно будет на двух фасадах домов-книжек.
Фестиваль «Путешествие в Рождество», стартовавший в конце декабря в столице, будет продолжаться до середины января, в течение этого времени аренами его проведения станут сорок две площадки в центре столицы и в ее округах.
Фестиваль «Рождественский свет» продлится еще дольше – до девятнадцатого февраля. В соответствии с его концепцией москвичи смогут переходить от одной инсталляции к другой, сопровождаемые ярким светом в любое время суток.
С вечера тридцатого декабря по второе января дома-книжки будут «транслировать» новогодние ролики, затем, с шестого по восьмое января москвичей и гостей столицы порадуют праздничными открытками с рождественскими сюжетами. Время трансляции роликов – с 16-17 часов до полуночи, увидеть их можно будет на двух фасадах домов-книжек.
Фестиваль «Путешествие в Рождество», стартовавший в конце декабря в столице, будет продолжаться до середины января, в течение этого времени аренами его проведения станут сорок две площадки в центре столицы и в ее округах.
Фестиваль «Рождественский свет» продлится еще дольше – до девятнадцатого февраля. В соответствии с его концепцией москвичи смогут переходить от одной инсталляции к другой, сопровождаемые ярким светом в любое время суток.