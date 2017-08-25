ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Член Комитета ГД по международным делам, депутат фракции ЛДПР Елена Строкова поддерживает предложение Минэкономразвития РФ о введении уголовной ответственности за внесение в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра транспортных средств (ЕАИСТО) заведомо ложных сведений.

Как рассказала Елена Строкова, принятие данного закона направлено на решение важнейшей проблемы - безопасности дорожного движения. Проблема аварий по причине неисправности автомобилей остается достаточно серьёзной, в 2017 году по этой причине произошло 1400 ДТП, подчеркнула депутат. При этом депутат Госдумы считает, что необходимо существенно обновить саму систему аккредитации структур, проводящих техосмотр. Особенно в регионах, где автомобильный парк существенно старше, чем в мегаполисах. Поэтому там тем более нельзя относиться к техническому осмотру автомобилей «спустя рукава».

Парламентарий полагает, что недопустимо выдавать диагностические карты без проведения техосмотра, а также допускать к проведению технического осмотра людей, не имеющих для этого достаточной квалификации, поскольку это может повлечь гибель людей, стать причиной трагедий на дорогах.