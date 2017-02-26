Глава МЧС России Владимир Пучков вылетел с рабочей поездкой в Сочи
26.02.2017, 14:42
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня Глава МЧС России Владимир Пучков совершает рабочую поездку в Сочи.
Одним из ключевых вопросов плана работы министра является проверка готовности подразделений чрезвычайного ведомства к обеспечению безопасности во время проведения Кубка Конфедераций FIFA, который пройдёт летом 2017 года.
В ходе рабочей поездки Владимир Пучков посетит 19-ю пожарно-спасательную часть по охране Олимпийского парка, где состоится заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности во время проведения Кубка Конфедераций. Глава МЧС России также проверит готовность сил и средств Сочинского пожарно-спасательного гарнизона к ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций во время спортивных мероприятий. Во время проведения Кубка Конфедераций в обеспечении безопасности планируется задействовать около тысячи сотрудников Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю и задействовать более 230 единиц техники, включая авиацию ведомства.
Следует отметить, что к проведению спортивного мероприятия полностью обновлён парк техники Сочинского гарнизона. Все пожарные автоцистерны позволяют не только тушить пожары, но и ликвидировать ЧС различного характера. На вооружении подразделений МЧС России в Сочи появились и новые специализированные образцы техники. В частности, в случае необходимости будут задействованы пожарно-спасательные автомобили "Тоннельный" и "Челнок", предназначенные для эвакуации людей и тушения пожаров в тоннелях, а также пожарно-спасательные мотоциклы, квадроциклы, гидроциклы, мотовездеходы, пожарно-спасательные катера и беспилотные летательные аппараты.
Одним из ключевых вопросов плана работы министра является проверка готовности подразделений чрезвычайного ведомства к обеспечению безопасности во время проведения Кубка Конфедераций FIFA, который пройдёт летом 2017 года.
В ходе рабочей поездки Владимир Пучков посетит 19-ю пожарно-спасательную часть по охране Олимпийского парка, где состоится заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности во время проведения Кубка Конфедераций. Глава МЧС России также проверит готовность сил и средств Сочинского пожарно-спасательного гарнизона к ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций во время спортивных мероприятий. Во время проведения Кубка Конфедераций в обеспечении безопасности планируется задействовать около тысячи сотрудников Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю и задействовать более 230 единиц техники, включая авиацию ведомства.
Следует отметить, что к проведению спортивного мероприятия полностью обновлён парк техники Сочинского гарнизона. Все пожарные автоцистерны позволяют не только тушить пожары, но и ликвидировать ЧС различного характера. На вооружении подразделений МЧС России в Сочи появились и новые специализированные образцы техники. В частности, в случае необходимости будут задействованы пожарно-спасательные автомобили "Тоннельный" и "Челнок", предназначенные для эвакуации людей и тушения пожаров в тоннелях, а также пожарно-спасательные мотоциклы, квадроциклы, гидроциклы, мотовездеходы, пожарно-спасательные катера и беспилотные летательные аппараты.