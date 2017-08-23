Глава МЧС России навестил в больнице пострадавших в результате пожара в Ростове-на-Дону
23.08.2017, 13:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В ходе рабочей поездки в г. Ростов-на-Дону глава МЧС России Владимир Пучков посетил городскую больницу скорой медицинской помощи №2 и навестил пострадавших в результате пожара.
По данным регионального Минздрава в результате пожара в Ростове-на-Дону за медицинской помощью обратились 58 человек, девять из которых находятся в лечебных учреждениях.
Врачи больницы доложили главе МЧС России Владимиру Пучкову о принимаемых мерах и оказываемой медицинской помощи пострадавшим.
Отдельное внимание министр уделил сотруднику МЧС России - начальнику дежурной смены службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ЦУКС МЧС России по Ростовской области подполковнику внутренней службы Валерию Розову, пострадавшему в ходе ликвидации пожара.
Беседуя с ним, Владимир Пучков пожелал Валерию Розову скорейшего выздоровления и возвращения на службу. Глава МЧС России высоко оценил действия офицера по организации тушения пожара и распорядился представить его к государственной награде.
По данным регионального Минздрава в результате пожара в Ростове-на-Дону за медицинской помощью обратились 58 человек, девять из которых находятся в лечебных учреждениях.
Врачи больницы доложили главе МЧС России Владимиру Пучкову о принимаемых мерах и оказываемой медицинской помощи пострадавшим.
Отдельное внимание министр уделил сотруднику МЧС России - начальнику дежурной смены службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ЦУКС МЧС России по Ростовской области подполковнику внутренней службы Валерию Розову, пострадавшему в ходе ликвидации пожара.
Беседуя с ним, Владимир Пучков пожелал Валерию Розову скорейшего выздоровления и возвращения на службу. Глава МЧС России высоко оценил действия офицера по организации тушения пожара и распорядился представить его к государственной награде.
Источник: http://www.mchs.gov.ru