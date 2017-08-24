ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в городе Чолпон-Ата состоялась двусторонняя встреча министра Владимира Пучкова и министра внутренних дел Республики Индия Раджнатха Сингха. Главы ведомств принимают участие в девятом Совещании руководителей чрезвычайных ведомств государств-членов ШОС, которое проходит в Киргизской Республике.

Двустороння встреча предусматривала обсуждение актуальных вопросов взаимодействия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Взаимодействие России и Индии в вопросах обеспечения безопасности имеет давние традиции. Российская Федерация неоднократно оказывала помощь жителям этой страны. Так, в январе 2001 года сотрудники МЧС России участвовали в поисково-спасательной операции и ликвидации последствий сильнейшего землетрясения в штате Гуджарат. В результате происшествия погибли более 100 тысяч человек, более 200 тысяч получили ранения. Благодаря профессионализму и упорству российских специалистов было спасено из-под завалов 17 человек. В качестве гуманитарной помощи было доставлено 10,5 тонны палаток, одеял и других предметов первой необходимости.

Сотрудничество двух стран в сфере обеспечения безопасности перешло на новый уровень развития после того, как в апреле 2013 года в Москве было подписано Положение о Российско-Индийской Совместной комиссии в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Её первое заседание состоялось в марте 2016 года в Нью-Дели, в ходе которого был подписан План работы в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2016-2017 годы.

В ходе двусторонней встречи Владимир Пучков отметил, что в августе 2017 года МЧС России подготовило и направило индийским коллегам проект Регламента о порядке обмена информацией о чрезвычайных ситуациях между оперативными дежурными службами МЧС России и МВД Индии с учётом предложений индийских коллег. Министр подчеркнул, что это позволит повысить своевременность и эффективность реагирования на происшествия природного и техногенного характера.

"МЧС России в рамках своей компетенции готово предпринимать все возможные меры для развития профильного сотрудничества с индийскими коллегами. Имеется целый спектр направлений для сотрудничества, представляющих взаимный интерес для чрезвычайных ведомств России и Индии, - сказал Владимир Пучков. - Это и взаимодействие по созданию и развитию национальных кризисных центров на федеральном и региональном уровнях, и сотрудничество в сфере современных спасательных технологий, и космический мониторинг, и многие другие направления". Глава МЧС России обратил внимание Раджнатхи Сингхи на важность развития национальных кризисных центров на федеральном и региональном уровнях, и особо подчеркнул, что Россия могла бы оказать содействие Индии в создании ситуационного центра по чрезвычайным ситуациям, который отвечал бы самым современным требованиям.

В свою очередь Раджнатх Сингх выразил заинтересованность в ознакомлении с технологиями обучения специалистов чрезвычайного ведомства, а также проблемами профилактики пожаров на объектах нефтехимии.

"Мы готовы учиться у МЧС России новым технологиям в области управления рисками, ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций", - сказал он, особо подчеркнув, что сотрудничество с российским чрезвычайным министерством придаст новый толчок общему благородному делу спасения людей.