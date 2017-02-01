ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня, 1 февраля, рабочий визит в Алтайский край совершит Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков.

Глава МЧС России и Губернатор Алтайского края проведут совместное выездное заседание рабочей группы Правительственной комиссии и комиссии Алтайского края по чрезвычайным ситуациям и обеспечению противопожарной безопасности. В ходе мероприятия рассмотрят ряд вопросов организации деятельности спасательных формирований.

Будет представлена информация о взаимодействии органов управления и сил Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при неблагоприятных погодных условиях на автодорогах Алтайского края.