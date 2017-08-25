ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня глава МЧС России Владимир Пучков совершает рабочую поездку в Волгоградскую область для проверки и контроля принимаемых мер по ликвидации очагов возгораний на территории субъекта.

Глава спасательного ведомства совместно с губернатором региона Андреем Бочаровым совершит авиационную разведку населённых пунктов Иловлинского и Среднеахтубинского муниципальных районов, пострадавших в результате природных пожаров 22 и 23 августа.

После облета министр Владимир Пучков проведёт заседание рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.