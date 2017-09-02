ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Глава МЧС России Владимир Пучков в ходе заседания рабочей группы Правительственной комиссии по ситуации, сложившейся в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии после схода селя, поручил в кратчайшие сроки восстановить дорожное сообщение.

В настоящее время сотрудники Центра спасательных операций особого риска «Лидер» (далее – ЦСООР «Лидер») прибывших вчера из Московской области, приступили к проведению взрывных работ. С семи часов утра субботы была произведена воздушная разведка района выполнения работ. Уже в 11 часов утра был произведён первый пробный направленный управляемый подрыв. Работу спасателей осложняет сложным ландшафтом: крутой склон, около 70 градусов, приходится использовать альпинистское снаряжение.

Кроме того, специалисты ЦСООР «Лидер» будут привлечены к ликвидации скальных карнизов, которые нависают над дорогой и могут в дальнейшем обрушиться.

В пострадавшем районе интенсивно функционирует организованный накануне воздушный мост, к работе на котором привлечено 3 вертолета от МЧС России и 1 от Росгвардии, один вертолёт МЧС России находится в резерве. Каждые 10 минут по воздушному коридору вывозят граждан, пожелавших покинуть пострадавшую от селя территорию, и доставляют в г. Тырнауз, откуда их развозят на автобусах до места вылета (ближайшие аэропорты – г. Нальчик и г. Минводы). На данный момент более 500 человек изъявили желание покинуть зону ЧС. Воздушными судами уже эвакуировано 215 человек, из них более 110 иностранных граждан, доставлено 3 тонны груза.

Также продолжается активная фаза поисково-спасательной операции. Тремя группами спасателей уже обследовано более 60 км берега реки Баксан.

Ведётся непрерывный мониторинг и моделирование развития ситуации, результаты незамедлительно доводятся до органов местного самоуправления. На базе Главного управления по Кабардино-Балкарской Республике развёрнут телефон «Горячей линии».

К работам привлечены более 570 человек и 80 единиц техники, из них 4 воздушных судна и 8 единиц специальной техники, в том числе, от МЧС России – более 470 человек и 60 единиц техники, из них 3 воздушных судна.