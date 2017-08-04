ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На руднике «Мир» выполняются мероприятия по плану ликвидации аварии. Горноспасатели продолжают обследование 210 горизонта рудника. Они осуществляют разведку горных выработок рудника для обнаружения и спасения людей. С учётом сложности работы организованы посменно.

Глава МЧС России, направляющийся в зону ЧС, провёл заседание рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности из Новокузнецка в режиме видеоконференцсвязи. Министр Владимир Пучков, заслушав доклады по обстановке и принимаемых мерах, обратил особое внимание на неукоснительное соблюдение техники безопасности при проведении поисково-спасательных работ.

«Собирайте технический штаб в установленном порядке и с учётом развития обстановки вырабатывайте комплекс мероприятий. Особое внимание обращаю на вопросы безопасности при проведении спасательной операции, - сказал В. Пучков. – Шаг за шагом отрабатывайте все технологические цепочки по стабилизации обстановки. И восстанавливайте связь со всеми горизонтами, где могут находиться люди».