ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В МЧС России прошло селекторное совещание по вопросам организации дополнительных мероприятий по предупреждению и профилактике чрезвычайных ситуаций и пожаров в период новогодних праздников.

Все подразделения МЧС России работают в режиме повышенной готовности. Для предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций сформирована группировка сил РСЧС общей численностью более 700 тысяч человек и свыше 130 тысяч единиц техники, в том числе от МЧС России – более 170 тысяч человек и свыше 25 тысяч единиц техники.

Министр МЧС России Владимир Пучков отметил, что новогодняя ночь по всей стране прошла спокойно, никаких серьёзных чрезвычайных происшествий или ЧС не зафиксировано.

На селекторе отметили, что число пожаров в первые дни нового года в России сократилось на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом пожаров во время массовых новогодних мероприятий не допущено.

Глава чрезвычайного ведомства потребовал от руководителей реагирующих подразделений принять дополнительные меры по профилактике пожаров, усилить надзор за выполнением требований безопасности жизнедеятельности населения и предупреждения ЧС и происшествий, а также обеспечить взаимодействие всех служб субъектов и федеральных структур.

Владимир Пучков обратил особое внимание на функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства в связи с прогнозируемым похолоданием в центральной части России. Министр поручил взять на особый контроль устойчивость работы жилищно-коммунальных систем, энергетики, водо- и теплоснабжения.

Кроме того, в ходе селекторного совещания обсуждались вопросы организации первоочередного жизнеобеспечения водителей на федеральных и региональных трассах. Ежедневно проводится мониторинг опасных участков автодорог, в готовности находятся около 5 тысяч стационарных и 615 мобильных пунктов обогрева и питания.